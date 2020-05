Landelijk vervoersverbod voor nertsen, bezoekverbod stallen

Zoals eerder aangekondigd, gelden voor alle nertsenhouderijen nu extra hygiënevoorschriften en een bezoekersverbod voor de stallen waarin de nertsen zitten. Tot dusver golden alleen verscherpte maatregelen voor bedrijven waar al dieren besmet waren geraakt.

De maatregelen blijven overal van kracht totdat duidelijk is op welke nertsenhouderijen het coronavirus rondwaart. Verder krijgen mensen die met nertsen werken het dringende advies zich te laten testen als zij klachten hebben die kunnen duiden op infectie met het coronavirus.

Extra onderzoek

Het kabinet gaat er vooralsnog vanuit dat de besmettingen die op vier Brabantse nertsenhouderijen zijn aangetroffen, geen infectiegevaar opleveren voor de directe omgeving. In lucht- en stofmonsters die zijn genomen, is het virus niet aangetroffen. Maar als het virus langere tijd rond blijft gaan onder nertsen, kan dat op termijn ook tot nieuwe infecties bij mensen leiden. Daarom wordt extra onderzoek gedaan, met name bij de pups die de afgelopen weken zijn geboren. Als die ook besmet zijn, bestaat het risico dat zo’n ‘reservoir’ ontstaat.

De uitkomsten van dat onderzoek worden volgende week besproken met deskundigen op het gebied van zoönosen, ziektes die van dier op mens kunnen overgaan of omgekeerd. Schouten sloot eerder deze week niet uit dat bedrijven geruimd moeten worden, als blijkt dat het virus bij nertsen kan blijven circuleren.

Ruimen

Minister Schouten verklaarde eergisteren dat het ruimen van met corona besmette nertsenfokkerijen geen taboe is, maar pas wordt ingezet als ultiem middel. Ze maakte maandag bekend dat opnieuw een medewerker van een nertsenfokkerij zeer waarschijnlijk was besmet door een nerts met het coronavirus. Het was het tweede geval waarbij een dier een mens lijkt te hebben aangestoken. Dierenartsen die regelmatig besmette nertsenbedrijven in de Peel in Brabant bezoeken, stuurden begin deze week een brandbrief naar de landbouwminister. Ook de nertsenhouders maken zich grote zorgen.

De minister stelde eind april al een meldplicht in voor nertsenhouders, dierenartsen en personen in onderzoeksinstellingen. Ademhalingsproblemen en verhoogde sterfte bij nertsen moeten sindsdien gemeld worden bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De maatregel volgde op het aantreffen van nertsen besmet met corona bij twee nertsenfokkers in Brabant (Gemert-Brakel en Laarbeek). De dieren vertoonden verschillende ziekteverschijnselen waaronder ademhalingsproblemen.

Volgens het ministerie is uit eerder onderzoek gebleken dat fretachtigen - waartoe ook nertsen behoren - gevoelig zijn voor besmettingen met het longvirus. Het RIVM gaat er vooralsnog niet van uit dat de besmettingen bij nertsen een extra risico opleveren voor de volksgezondheid.