Leegloop bij Forum voor Democratie, ook Paul Cliteur vertrekt: ‘Het is heel erg dramatisch’

Na het plotselinge vertrek van Tweede Kamerlid Theo Hiddema stapt nu ook senator Paul Cliteur op bij Forum voor Democratie. Cliteur was een van de grondleggers van de partij. Ook was hij de mentor van Thierry Baudet. Hij kan naar eigen zeggen ‘de motivatie niet meer opbrengen’ om actief te blijven voor de partij.

,,Mijn lot is verbonden aan dat van hem”, zegt Cliteur over Thierry Baudet. ,,Ik ben door hem bij de partij gekomen, omdat zijn visie mij aansprak.’’ Het Eerste Kamerlid is niet te spreken over de manier waarop Baudet door anderen binnen Forum voor Democratie is aangepakt om ‘een paar appjes die niets van doen hebben met waar de partij voor staat’.

Eerder vandaag zei Cliteur dat ‘het er heel erg donker uitziet’ na het opstappen van partijleider Baudet. ,,Het is heel erg dramatisch. Het is verschrikkelijk en een treurige gang van zaken”, aldus Cliteur. Hij vindt het ‘tragisch’ wat er is gebeurd de afgelopen dagen. Baudet kondigde gisteren plotseling aan geen lijsttrekker meer te willen zijn, naar aanleiding van een conflict over antisemitische en racistische appjes bij de jongerenafdeling van de partij.

Aanval Nanninga reden voor vertrek

Cliteur prijst Baudet omdat hij achter Freek Jansen - de teruggetreden voorzitter van de jongerenafdeling - is blijven staan. Hij hekelt de manier waarop zijn vroegere promovendus Baudet vervolgens is aangevallen, onder meer in een opiniestuk van collega-senator Annabel Nanninga. Dat heeft meegespeeld bij zijn beslissing om op te stappen, laat hij nu weten.

Cliteur vindt het verschrikkelijk dat Forum voor Democratie zo in de problemen is geraakt door de ‘volstrekt absurde apps’. FvD-Eerste Kamerlid Cliteur geldt als mentor van Baudet. Deze zomer gaf hij het fractievoorzitterschap van FvD in de senaat op, omdat hij zich meer wil richten op zijn werk op de Leidse rechtenfaculteit. Hij bleef wel vice-fractievoorzitter in de Eerste Kamer.

Bekijk hier al onze video's over de ontwikkelingen rondom Forum voor Democratie: