Leerlingen mogen examen verdelen over twee tijdvakken, krijgen extra herkansing

Leerlingen die nu in het eindexamenjaar zitten, krijgen een extra herkansing. Ook mogen ze hun examen verdelen over twee tijdvakken. Daarmee moet worden voorkomen dat een leerling die ziek is of in quarantaine zit een examen mist. Verder mogen leerlingen ervoor kiezen om een of meerdere vakken te verplaatsen naar het tweede tijdvak.

Door dat te doen, kan een leerling een paar weken extra voorbereidingstijd krijgen voor de vakken die hij door wil schuiven. Dat schrijft minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs vandaag aan de Tweede Kamer. Dat tweede tijdvak is normaal gesproken alleen bedoeld voor herkansingen, maar wordt nu uitgebreid naar tien dagen – van 14 tot en met 25 juni – om meer leerlingen de kans te geven in die periode examen te doen. Het eerste tijdvak loopt dit jaar van 17 mei tot en met 1 juni.

Voor de extra herkansingsmogelijkheid, die ook geldt voor leerlingen die staatsexamen doen, is de periode van 6 tot en met 9 juli uitgekozen. Dat betekent wel dat de leraren in de regio Noord nog in hun vakantie, die daar op 12 juli begint, examens na moeten kijken en de definitieve cijfers moeten doorgeven.

Normering

De normering verandert ook, laat het College voor Toetsen en Examens (CvTE) weten. Omdat de voorbereiding van leerlingen dit jaar anders is, zegt een woordvoerder, kan daar niet de gebruikelijke methode op worden toegepast. ,,We kunnen hun vaardigheid daarmee niet meten, daar hebben we een andere technische analyse voor nodig.” Wel krijgt alle leerlingen ‘het cijfer dat ze verdienen’.

Dit jaar werden de centrale examens vanwege de coronapandemie geschrapt, maar komend jaar gaan ze wel door. ,,Iedere leerling moet een volwaardig diploma kunnen halen. Juist tijdens een crisis als deze”, stelt Slob. Het LAKS, dat leerlingen vertegenwoordigt, had de ChristenUniebewindsman gevraagd nog voor de kerstvakantie duidelijkheid te geven over de eindexamens in 2021.

Spreiden

Voorzitter Nienke Luijckx van het LAKS is blij met de duidelijkheid. ,,We vinden het fijn dat leerlingen zelf de regie krijgen om hun examens te spreiden.” Maar het liefst had ze nog een tweede extra herkansing gezien om een examen met een voldoende af te sluiten. ,,Dit is geen normaal examenjaar.” Volgens Luijckx zouden ‘idealiter’ alleen eindexamens worden gemaakt in de kernvakken (Nederlands, Engels, wiskunde). ,,De andere vakken zouden met een schoolexamen kunnen worden afgesloten.”

Volgens vakbond CNV Onderwijs is de duidelijkheid belangrijk om te voorkomen dat achterstanden onnodig oplopen. ,,Leerlingen weten nu dat ze hard moeten blijven leren", zegt voorzitter Daniëlle Woestenberg.

Slob maakt nog wel een voorbehoud: als de coronasituatie er na de voorjaarsvakantie slecht uitziet, dan gaat hij opnieuw om tafel met de onderwijspartijen om de examenmaatregelen te herzien. Verstandig, vindt Woestenberg. ,,Nu zoveel onduidelijk is en we opnieuw in een lockdown zitten en digitaal les moet worden gegeven, is het goed om de definitieve besluitvorming over het centraal schriftelijk examen rond de voorjaarsvakantie te laten zijn.”

Eindexamenklassen wel naar school

In de maandag afgekondigde lockdown is geregeld dat examenklassen wel gewoon naar school mogen om zich voor te bereiden op het eindexamen. Slob stelt dat uit onderzoek blijkt dat het de meeste scholen lukt om onderwijsachterstanden, die bij de schoolsluiting van dit voorjaar zijn opgelopen, in te halen of stabiel te houden. Maar er zijn ook scholen waar de achterstanden groter zijn geworden, aldus Slob, waardoor de voorbereiding van leerlingen op het examen minder goed verloopt. Daarom is het flexibele examenrooster en de extra herkansing nodig.

Eerder maakte de minister al bekend dat de beroepsgerichte vakken op het vmbo dit jaar niet met een eindexamen, maar met een schoolexamen worden afgesloten. De school kan bij zo’n toets zelf beslissen wanneer die wordt afgenomen.

