Lening voor waddenveren in financiële nood

Advies aan kabinet: investeer structu­reel 1,5 miljard in funderend onderwijs

6:39 Het kabinet moet fors investeren in het basis- en voortgezet onderwijs. In 2021 moet er al jaarlijks 700 miljoen euro bij en dat bedrag loopt in 2025 op naar structureel 1,5 miljard euro. Met dat extra geld kan het Nederlands onderwijs ‘weer van wereldklasse worden’.