Lidstaten zoeken naar compromis over landbouwgif glyfosaat

Europa worstelt al twee jaar met de vraag of het wel veilig is om gebruik van de onkruidverdelger Roundup nog langer toe te staan. Volgens de één is het onschadelijk, volgens de ander kankerverwekkend. Het actieve bestanddeel glyfosaat zit inmiddels via de bodem en het oppervlaktewater in tal van voedingsmiddelen, zoals brood en zuivelproducten. Vorig jaar werd het ook aangetroffen in de urine van 48 Europarlementariërs. Een score van 100 procent, want precies zoveel hadden hun plas laten onderzoeken.