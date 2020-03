Linkse partijen keren zich tegen belastingverlaging voor bedrijven

Partijleiders Jesse Klaver (GroenLinks), Lilian Marijnissen (SP) en Lodewijk Asscher (PvdA) maakten dit dinsdagavond bekend bij een gezamenlijke bijeenkomst in Amsterdam. De ‘linkse samenwerking’ is opvallend, omdat GroenLinks-leider Klaver zich eind vorig jaar tegen ‘scorebordpolitiek’ keerde en juist aankondigde niet meer tegen de kabinetsbegrotingen van dat moment te willen stemmen. Asscher en Marijnissen waren daar boos over en dreigden toen wel met een tegenstem op de begroting.

2,4 miljard euro

Het kabinet is van plan om de winstbelasting voor grote bedrijven in 2021 te verlagen van 25 naar 21,7 procent, een belastingverlaging van ongeveer 2,4 miljard euro. Het kabinet heeft steun van oppositiepartijen nodig om zijn plannen door de Eerste Kamer te krijgen.

GroenLinks, SP en PvdA willen dat het kabinet de 2,4 miljard euro besteedt aan klimaatmaatregelen, betaalbare huizen, natuur, onderwijs en zorg. ,,Het is duidelijk, de nood is hoog en investeringen zijn keihard nodig voor onze samenleving’’, aldus Marijnissen. Zij benadrukte wel dat van verregaande linkse samenwerking geen sprake is. ,,Zijn we het nu opeens overal over eens? Nee, natuurlijk niet. Dat hoeft ook niet.’’