LIVE | Deel oppositie zegt vertrouwen op in kabinet, Ploumen fel tegen Jetten: ‘dit is lef hebben’

D66-fractieleider Rob Jetten stelt dat er met de notulen ‘niet allerlei nieuwe informatie op tafel is gekomen'. ,,We wisten al dat het kabinet fout heeft gezeten, daarom is het ook afgetreden.” Hooguit brachten de notulen details en inkleuring van wat al bekend was, vatte Jetten samen. Toen hij oppositiepolitica Lilianne Ploumen confronteerde met het feit dat haar partij ook een lange geschiedenis heeft met 'coalitiediscipline’ in vorige kabinetten reageerde de PvdA-leider fel: ,,Het is wel lef hebben dit’', zegt zij. ,,Weer terug naar Adam en Eva. Dit debat gaat erover dat in de zomer van 2019 een begin had moeten worden gemaakt met het oplossen van de toeslagenaffaire. Dit zijn afleidingsmanoeuvres.’’