LIVE I Rutte bijt fel van zich af in debat over val kabinet: ‘Dat VVD kinderen in steek laat is echt nonsens’

Op nummer twee staat oud-fractievoorzitter van de VVD Klaas Dijkhoff. 46 procent van de kiezers zouden zijn premierschap steunen. BBB’er Caroline van der Plas staat een stuk lager in deze peiling. 29 procent van de kiezers zouden haar acceptabel vinden als premier, aldus de peiling. Ook Frans Timmermans wordt door 29 procent als acceptabele minister-president gezien. De peiling is alleen gericht op de persoon, niet op de partij.

Meer dan de helft van de deelnemers (56 procent) zou het acceptabel vinden als nu nog onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt premier zou worden. ,,Hij heeft daadwerkelijk het belang van de bevolking voor ogen tijdens zijn werk”, schrijft iemand. Het is nog niet duidelijk of Omtzigt met een eigen partij meedoet aan de verkiezingen. Op twitter zei hij ‘over enkele weken’ met nieuws te komen.

Als het aan de kiezers ligt, dan wordt Pieter Omtzigt of Klaas Dijkhoff premier . Dat blijkt uit een nieuwe flitspeiling van EenVandaag . Caroline van der Plas is minder populair. Het onderzoek werd vandaag gehouden, nadat Rutte bekendmaakte dat hij niet verder gaat als lijsttrekker.

In verschillende buitenlandse media is uitgebreid bericht over het aangekondigde afscheid van premier Rutte. Buitenlandse media roemen 'Teflon Mark' om 'bescheiden aard'.

De Vlaamse omroep VRT noemt Rutte een 'raspoliticus' en "een Nederlander in hart en nieren", die zich in zijn thuisstad Den Haag gedraagt als "de gewone man", die zich "steevast met de fiets verplaatst". Volgens de VRT was het "die herkenbaarheid, ver van een ivoren toren, die Rutte uiteindelijk zege na zege bezorgt, naast een gebrek aan een echte sterke uitdager".

De BBC schrijft dat Rutte bekend staat om "zijn vermogen om politieke schandalen met een ongeschonden reputatie te boven te komen". De Britse omroep verwijst naar een filmpje in 2018, waarin "zijn bescheiden aard" wordt vastgelegd "toen hij per ongeluk zijn koffie liet vallen op weg naar het parlement en vervolgens zelf de rommel opruimde met een emmer en dweil".

Ook de New York Times spreekt over een premier met een "bescheiden levensstijl. Hij betaalt zijn eigen koffie. Bij openbare evenementen staat hij net als iedereen in de rij. Op z'n Nederlands reist hij het liefst op de fiets naar zijn werk. Zaterdag reed Rutte zelf naar de koning in een Saab die hij al jaren heeft."