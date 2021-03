Live in gesprek met Wopke Hoekstra (CDA): stel nu je vraag

Verkiezingen Esther Ouwehand: ‘Als Rutte het aantal dieren met 50 procent wil verlagen, wil ik praten’

26 februari De Partij voor de Dieren wil best met de VVD in een coalitie stappen, zegt lijsttrekker Esther Ouwehand. ,,Als Rutte bereid is om het aantal dieren met 50 procent te verlagen, zeg ik: dat is een mooi begin, laten we praten.’’