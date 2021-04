LIVE | Kamer na chaos en uitstel alsnog in debat over verkenningsblunder

streamMet een dag vertraging begint de Tweede Kamer zo aan het debat over de uitgelekte formatienotitie van oud-verkenner Kajsa Ollongren. Gisteren zou dat debat al plaatsvinden , maar ontaarde de dag in totale chaos. De Kamer vroeg alle formatiestukken op, maar die worden pas vanochtend vrijgegeven. Mis niks van het debat met de livestream en ons liveblog onderaan dit artikel.

Volledig scherm Mark Rutte (VVD), Kees van der Staaij (SGP), Sigrid Kaag (D66), Jesse Klaver (Groenlinks) gaan in gesprek met Kamervoorzitter Khadija Arib. © ANP/Bart Maat Over die documenten rond de vorming van een nieuw kabinet gingen de oud-verkenners Annemarie Jorritsma (VVD) en Ollongren (D66) niet meer, vertelden zij de Kamer. De nieuwe verkenners, Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66) beschikken nu over die stukken. Zij besloten gisteravond laat dat de 17 fractieleiders eerst de samenvattende verslagen van de gesprekken die zij met het voormalige verkennersduo hadden, mochten inzien. Dat gebeurde vanochtend tussen 9 en 10 uur.



VVD-leider Mark Rutte probeerde er gisteren nog voor te zorgen dat niet alle gespreksverslagen op straat komen te liggen. Dat van hem mocht wel publiek worden gemaakt, maar de andere verslagen moesten alleen ‘worden gescand’ op de naam van Pieter Omtzigt om te kijken wie dat heeft genoemd.

Lelijke dingen

Rutte vreest dat de partijleiders in hun vertrouwelijke gesprekken met de verkenners mogelijk lelijke dingen over hun collega’s hebben gezegd. Dat zou volgens hem tot ‘allerlei emoties’ kunnen leiden die het formatieproces kunnen bemoeilijken en vertragen. Een Kamermeerderheid zag niks in dat voorstel en pleitte juist voor maximale ‘transparantie’.

Het debat staat gepland om 11:05 uur en moet antwoord geven op de vraag hoe het kan dat in een uitgelekt formatiestuk werd gesproken over een ‘functie elders’ voor Pieter Omtzigt. Zelf is het populaire CDA-Kamerlid daar woedend over. Het velletje papier uit de verkennende fase van de formatie, dat vorige week donderdag gefotografeerd werd toen Ollongren na een positieve coronatestuitslag in allerijl het Binnenhof verliet, houdt de gemoederen al een week bezig.

Onderhandelingsstijl

Vooral vanwege wát er op het zichtbare A4-tje stond: dat de linkse partijen elkaar ‘niet echt vasthouden’, dat een meerderheid in de Eerste Kamer ‘voor niemand een must’ is en dat er vraagtekens werden gezet bij de ‘onderhandelingsstijl’ van CDA’er Hoekstra.

De hele notitie waar dat A4-tje deel van uitmaakte, is gisteren al wel door Jorritsma en Ollongren naar de Kamer gestuurd. Daaruit bleek ook dat er twijfels zijn over de stabiliteit van de CDA-fractie en werden de inhoudelijke standpunten van partijen al voor een deel blootgelegd. Ook wil GroenLinks ‘graag’ meeregeren en niet ‘van plan’ is om struikelblok van de formatie in 2017, het migratievraagstuk, ‘op te spelen’.

Ook blijkt ‘halvering van de veestapel’ geen harde eis van D66 en evenmin een ‘principekwestie’ voor GroenLinks. De VVD erkent tegelijkertijd dat minder vee de consequentie zal zijn van de stikstofaanpak. Dat was volgens de liberalen eerder niet nodig.

Partijloze begeleider

Een groot deel van de Kamer heeft ook al het vertrouwen verloren in de nieuwe verkenners Van Ark (VVD) en Koolmees (D66). PVV, CDA, SP en ChristenUnie zien liever een partijloze begeleider.

Hoe dan ook wordt het debat historisch. Normaal is Vak-K voorbehouden aan bewindspersonen of Kamerleden die hun initiatiefwet verdedigen. Hoewel Ollongren demissionair minister van Binnenlandse Zaken is, moet ze zich – net als senator Jorritsma – nu als ambteloos burger vanuit dat vak verdedigen. In de formatie hebben verkenners immers geen formele rol, die is alleen weggelegd voor de informateur en de formateur.

Ook zal het debat vanuit de Kamer gevoerd worden door net geïnstalleerde Kamerleden die normaal juist wél in Vak-K staan: Rutte (VVD), Kaag (D66) en Hoekstra (CDA) hebben sinds gisteren een dubbele pet op: ze zijn demissionair minister, maar óók Kamerlid. Daarom voeren zij namens hun partijen het woord.

