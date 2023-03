LIVE | Opkomst in grote steden tussen 21 en 32 procent, landelijk iets hoger dan vier jaar terug

Marleen de Rooy (36) uit Zwolle is parlemen­tair verslagge­ver bij de NOS: ‘Politiek saai? Dacht het niet’

Marleen de Rooy (36) uit Zwolle is parlementair verslaggever bij de NOS in Den Haag. Naast haar bijdrages op radio en tv bespreekt ze samen met Xander van der Wulp en Herman van der Zandt het politieke nieuws in ‘Rondje Binnenhof’, de hit op YouTube. ,,Politiek saai? Dacht het niet.” Een gesprek over ambities, moederschap en de naderende Provinciale Statenverkiezingen.