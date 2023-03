LIVE | Partijleiders naar de stembus tijdens spannende verkiezingsdag

FvD'er, die celstraf riskeert om door rood rijden zonder rijbewijs, nu zonder autogordel in campagne­film­pje

FvD-Kamerlid Gideon van Meijeren is op weg naar een verkiezingsbijeenkomst gefilmd in een rijdende auto, terwijl hij geen veiligheidsgordel droeg. Meerdere eerdere incidenten in het verkeer hebben er al toe geleid dat hij veertien dagen celstraf riskeert.