LIVE | PvdA-leider Asscher: De huurder is de klos met klimaatplannen

Kamer: groei Schiphol voorlopig niet aan de orde

15:16 Veruit de meeste partijen in de Tweede Kamer, ook regeringspartij VVD, willen pas over groei van Schiphol besluiten als er definitief duidelijkheid is over de openingsdatum van Lelystad Airport. Dat blijkt uit een rondgang van deze krant. Als ze al vinden dat de internationale luchthaven nog moet doorgroeien.