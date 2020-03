LIVE | PVV botst met coalitie over aanpak corona

De VVD maakt zich geen zorgen over de bestrijding van corona, meldt Kamerlid Hayke Veldman. ,,Ik heb vertrouwen in de experts van het RIVM en de minister. Zij handelen adequaat. De samenleving is afgelopen weken nauwgezet op de hoogte gehouden. Het gaat erom of wij goed bezig zijn en daar ben ik gerust op. Hoeveel geïnfecteerden we ook zullen krijgen.”



D66‘er Antje Diertens vindt dat we ‘de brandweer niet moeten storen tijdens het blussen’. Hijink (SP) meent dat de liberale partijen doen alsof er niets aan de hand is. ,,De vraag is ook of we straks bij een epidemie de gewone zorg wel in stand kunnen houden.”



De ChristenUnie krijgt kritiek vanuit de PVV, omdat Kamerlid Carla Dik-Faber wel heel veel vragen stelt over de aanpak, maar weigert zich kritisch uit te laten over het kabinet.