LIVE: Rutte lijnrecht tegenover oppositie over kwestie dividendbelasting

DividendbelastingPremier Rutte moet vandaag in de Kamer voor de derde keer tekst en uitleg geven over de afschaffing van de dividendbelasting. Hij vindt het schrappen nodig voor behoud van grote bedrijven en banen. Onzin en niet bewezen, stelt de oppositie, die spreekt van een cadeautje van 1,4 miljard euro per jaar aan bedrijven. Mis niks van het debat met ons liveblog.