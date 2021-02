LIVE | Vaccinaties spelen hoofdrol in coronadebat

KANDIDAAT KAMERLID PVDA Alptekin groeide op met tramschut­ter: ‘Er lopen daar nog steeds mensen rond die knettergek zijn’

31 januari In zijn jeugd speelde hij op straat met de latere tramschutter Gökmen Tanis en blowde en dronk hij met z’n vrienden. Nu woont hij met vrouw en kinderen in een Vinexwijk in Houten en wil Alptekin Akdogan (39) voor de PvdA de Tweede Kamer in. ,,Ik weet hoe belangrijk het is een helpende hand te krijgen.”