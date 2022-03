LIVE | VVD en CDA leveren in

- De stembureaus zijn gesloten om 21.00 uur

- Nu is het afwachten hoe het landelijke opkomstpercentage zal uitpakken. In 2018 lag dat op 54,9 procent

- Opkomst in grote steden in ieder geval fors lager dan vier jaar geleden

- Leefbaar Rotterdam blijft veruit grootste in Rotterdam, PvdA maakt enorme comeback in Amsterdam

- Partij veelbesproken Richard De Mos weer aan kop in Den Haag

- De burgemeester van Roermond heeft aangifte gedaan van het ronselen van volmachtstemmen in de gemeente