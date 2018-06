LIVE: 'Alleen voornemen gaskraan dicht te draaien verandert niets aan veiligheid van huizen'

Wat zit er precies achter het opstappen van Hans Alders als Nationaal Coördinator Groningen? En hoe oordeelt hij over het optreden van minister Eric Wiebes rond de gaswinning in Groningen? Alders is vanmiddag in de Tweede Kamer om tekst en uitleg te geven over zijn vertrek. Volg alle ontwikkelingen hieronder in ons liveblog.