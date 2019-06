LIVE | Wiebes onder vuur: ‘Overheidsfalen van ongekende proporties’

update Pensioen­over­leg afgelopen, onderhande­laars beraden zich in eigen kring

7:52 De onderhandelingen over het pensioenstelsel zijn gisteravond en vannacht in een ‘goede sfeer’ hervat, zei minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees na afloop. Sociale partners trekken zich vandaag eerst terug voor beraad in eigen kring. Daarna zal het overleg met het kabinet worden hervat. Het is nog onduidelijk of dat dinsdag of woensdag zal zijn.