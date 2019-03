LIVE | Wilders opent aanval op ‘Rutte's assistent’ Klaas Dijkhoff over ‘leugens van VVD’

De kopstukken kunnen hun collega’s ook ‘uitdagen’ voor een debat naar keuze. De vraag is wie Wilders (PVV) dan zou kiezen: zou hij potentiële rivaal Baudet (FvD) kiezen om de verschillen tussen de partijen scherp aan te zetten, of kiest hij juist voor een frontale aanval op de coalitie, zoals gebruikelijk.



De fractievoorzitters zullen elkaar vanavond dus vooral bestrijden met het oog op de zetelverdeling van de Eerste Kamer. Maar de Provinciale Statenverkiezingen gaan over veel meer dan dat, zoals de bouwregels in de provincies, het regionale vervoer, en belastingen via de motorrijtuigenbelasting. Kortom, redenen genoeg om vooral even de Kieswijzer te raadplegen voor je op 20 maart gaat stemmen.