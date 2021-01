LIVE | Wilders: We worden thuis gevangengezet op bevel van Mark Rutte

D66 wil vandaag nog van het kabinet horen of de avondklok voldoende effect heeft en of er ook gekeken is naar de mogelijkheid om de spertijd ook om 22.00 uur ‘s avonds in te laten gaan.

De democraten steunden in november nog een PVV-Kamermotie om geen avondklok in te voeren. Maar nu zegt Jetten: ,,Als we niet uitkijken wordt de Britse variant dominant en krijgen we een derde golf in de zorg. Daar worstelen we mee en we willen antwoorden van het kabinet op een hele reeks vragen.”