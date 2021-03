Lockdown pas van tafel als meeste 60-plussers zijn ingeënt

Rutte wil toch praten met PVV als Wilders excuus maakt voor minder Marokkanen-uit­spraak

15 maart VVD-lijsttrekker Mark Rutte zou onder voorwaarden toch willen praten met de PVV over de kabinetsformatie, zei hij tijdens het lijsttrekkersdebat van EenVandaag. Geert Wilders moet dan wel excuses maken voor zijn ‘minder Marokkanen’-uitspraak en een passage over onder meer het sluiten van moskeeën schrappen uit zijn verkiezingsprogramma. Wilders, die vindt dat Rutte zijn partij niet moet uitsluiten, nam de uitgestoken hand niet aan. ,,In geen honderdduizend jaar.”