Lokale partijen favoriet bij scholieren, VVD zakt naar plek 2

In totaal mochten 58.000 leerlingen op 139 scholen hun stem uitbrengen. Uiteindelijk stemden 22.663 jongeren van 94 scholen, een opkomst van zo’n 40 procent. Dit jaar stemden minder scholieren dan bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Toen brachten 28.138 scholieren op 98 scholen hun stem uit. ,,Mogelijk dat de nasleep van coronamaatregelen in het onderwijs en de aandacht voor Oekraïne in de media dit verklaren”, aldus ProDemos, initiatiefnemer van de verkiezingen voor scholieren.



Overigens waren 314 stemmen blanco en 513 stemmen ongeldig. De jongeren konden alleen stemmen op partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente waarin hun onderwijsinstelling is gevestigd.