Lokale VVD’ers zijn voorstander van ‘vers bloed’: ‘Tijdperk Rutte loopt ten einde’

In en buiten de liberale partij wordt gespeculeerd over het vertrek van partijleider Mark Rutte naar Europa. Fractievoorzitter Klaas Dijkhoff ligt regelmatig onder vuur wegens zijn ‘populistische’ stijl en omstreden ‘proefballonnetjes’. Ondanks kritiek rond het Binnenhof dat hij te ‘populistisch’ zou zijn, zijn negen van de tien VVD’ers die aan het woord kwamen zeer te spreken over Klaas Dijkhoff. Hij zou een ‘man van het volk’ duidelijke taal spreken. Dijkhoff wordt dan ook het vaakst genoemd als mogelijke opvolger van Rutte.



De grootste coalitiepartij van het derde kabinet-Rutte staat op licht verlies in de peilingen en krijgt waarschijnlijk meer last van Forum voor Democratie. De partij van Thierry Baudet krijgt veel media-aandacht en vormt concurrentie op rechts. Al te veel af zetten tegen links wordt ook lastig, omdat de coalitie mogelijk de meerderheid verliest in de Eerste Kamer en daar dan zaken moet doen met GroenLinks.