Lokalen veruit de grootste, CDA en VVD strijden om plek twee

Video Thierry Baudet: Twee zetels is een prachtig resultaat

0:27 Thierry Baudet, voorman van Forum voor Democratie (FVD), blijft optimistisch nu zijn partij op twee zetels lijkt te eindigen in de Amsterdamse gemeenteraad. ,,Dit is een prachtig resultaat. Er is nog geen stem geteld, dus we moeten nog zien waar het op eindigt'', zei hij in een eerste reactie. ,,Maar als we twee zetels krijgen dan zijn we daar ontzettend blij mee.''