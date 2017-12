'Loon No Surrender-baas Kuipers voor serie Powned onacceptabel'

Onacceptabel, stelt het CDA in De Telegraaf. De partij wil uitleg van het kabinet. ,,Wij vinden het onacceptabel dat de georganiseerde misdaad zo'n podium wordt gegund. Als nu blijkt dat dat podium daadwerkelijk is gekocht met belastinggeld, dan is dat dermate ernstig dat wij het kabinet om opheldering zullen vragen'', aldus CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg. Uit Den Haag klonk al eerder kritiek op de serie omdat Kuipers een alle kans zou krijgen 'pr te bedrijven voor zijn club', terwijl No Surrender wordt verdacht van ernstige misdrijven.



De NPO zegt met PowNed in gesprek te gaan. De Nederlandse Publieke Omroep laat weten dat er bij de start van de serie met PowNed is besproken dat er niet zou worden betaald. ,,Wij kunnen nu nog niet beoordelen of zij zich daaraan hebben gehouden. Daarover gaan wij het gesprek met PowNed zeker aan'', aldus een woordvoerder.



PowNed-baas Dominique Weesie mocht Kuipers het afgelopen half jaar volgen voor een twaalfdelige webserie. Hij ontkende eerder deze week dat Kuipers geld kreeg voor zijn medewerking aan de serie. Wel is er een 'kleine onkostenvergoeding' betaald. Dat bedrag - dat volgens Weesie minder is dan duizend euro - zou volledig uit het verenigingsgeld van Powned zijn betaald.