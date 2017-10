Maar minister Koolmees, wat heeft u dan te bieden?

Dit kabinet wil ook weer meer tijdelijke contracten toestaan, omdat werkgevers anders geen mensen in vaste dienst durven te nemen.

,,Ik ben daar niet van overtuigd. Werkgevers redeneren: als we iemand langer tijdelijk in dienst mogen houden, is die werknemer tenminste aan het werk. Wij zeggen: mag die werknemer dan ook enige zekerheid aan dat werk ontlenen?”



Nou, zo komt dat sociaal akkoord er dus nooit.

,,Een aantal aanzetten is helemaal niet zo verkeerd. Werkgevers gaan hogere premies betalen als zij flexwerkers in dienst nemen en ook tijdelijke krachten krijgen recht op een transitievergoeding. Maar wij maken ons ook grote zorgen over oudere werklozen. Die komen gewoon niet aan de slag. Het kabinet legt het probleem op het bordje van de sociale partners. Maar het is juist de overheid die meer verantwoordelijkheid moet nemen. De verhoging van de AOW-leeftijd gaat veel te snel. Mensen kunnen die niet bijbenen.”



Tegelijkertijd moet u erkennen dat de koopkracht van middeninkomens stijgt. Daar zijn uw leden vast blij mee.

,,Jazeker. Dat vind ik ook positief. Maar als je de positie van de middenklasse echt sterker wilt maken, dan moet je ook zorgen dat zij weer voor zichzelf op kan komen. Over de uitholling van de vaste baan wordt vaak gezegd: het kan niet anders, het is een natuurwet. Dat is lariekoek! We hebben deze situatie zelf gecreëerd. We zijn niet voor niets Europees kampioen flexwerk. Het is een keuze: gaan we verder met de veramerikanisering van de maatschappij, of stellen we de polder in ere waarbij werknemers niet naar de pijpen van hun bazen hoeven te dansen?”