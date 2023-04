Mag geheime dienst met ‘enge’ wet straks te veel Nederlanders aftappen?

Geheime diensten AIVD en MIVD willen meer informatie kunnen aftappen in de cyberstrijd tegen bijvoorbeeld China en Rusland. Maar er klinkt kritiek: ,,Dit is een enge wet waardoor onschuldige Nederlanders kunnen worden afgeluisterd.‘’

Komt er alsnog een ‘sleepwet’ die geheime diensten ruimer baan geeft bij het aftappen en verzamelen van informatie? Vijf jaar na een felle discussie over wat inlichtingendiensten mogen, keert die vraag terug. AIVD en MIVD hopen namelijk via een nieuwe, tijdelijke wet, meer armslag te krijgen in de cyberstrijd met landen als Rusland en China.

Lees ook PREMIUM Surfgedrag burgers kan door inlichtingendiensten straks mogelijk op grote schaal worden afgetapt

Maar in 2018 stemde Nederland nog via een referendum tegen een wet die het diensten mogelijk maakte om ‘ongericht’ data van miljoenen burgers af te tappen op glasvezelkabels. Maar de diensten willen dat nu alsnog kunnen, maximaal voor een jaar. In potentie is dat het gevreesde sleepnet zeggen tegenstanders: je haalt heel veel informatie op en hoopt dat er iets bij zit. Ook moeten diensten zonder toestemming vooraf hackers kunnen ‘volgen’ als die naar een router van burgers of bedrijven ‘springen’. De dienst zit dan op de apparaten van burgers.

Tot dusver konden de diensten een aantal van die operaties al wel doen, maar moesten dan eerst toestemming vragen aan de speciale toezichthouder en die dwarsboomde dat op één geval na. Die commissie, de zogeheten TIB, krijgt geen veto meer vooraf zoals die nu is geregeld, als de wet doorgaat.

Eng

Reden voor een voormalig lid van de TIB en ex-AIVD’er, Bert Hubert, om bij een gesprek over de wet in de Tweede Kamer, woensdagmiddag, zijn zorgen te uiten. Hij stapte op bij de AIVD uit onvrede over de aangekondigde wet. ,,Er kan nu al heel veel én geheime diensten zijn belangrijk om Nederland veilig te houden.” Maar hij wil wel ‘zeuren’ over deze ‘enge wet’. ,,Deze wet maakt het makkelijker onschuldige Nederlanders te hacken en af te luisteren.” In theorie zelfs, zegt hij: ,,Heel Nederland, voor een jaar lang.”

Quote Deze wet maakt het makkelij­ker onschuldi­ge Nederlan­ders te hacken en af te luisteren. Heel Nederland, voor een jaar lang Bert Hubert, Vootmalig toezichthouder van de inlichtingendiensten Tegelijk zegt de directeur van de MIVD, Jan Swillens, dat het ‘een waanbeeld’ is ‘dat we hele wijken gaan afluisteren’. ,,Dat gaat niet eens. Al die data kunnen wij niet eens opslaan.”

Maar volgens Hubert is dat een woordenspel. ,,De diensten tappen informatie en gesprekken, slaan die op, laten er computers op los om op steekwoorden te zoeken, maar nóemen het pas afluisteren als een mens met een koptelefoon iets heeft teruggeluisterd. Maar ik voel mij dan nog steeds afgetapt.”

Volledig scherm Erik Akerboom, directeur-generaal van de AIVD noemt het broodnodig dat de wet er komt. © ANP / ANP Tegenover Hubert en organisaties als Bits of Freedom, staan ook pleitbezorgers. Zoals een ander ex-lid van de TIB, Ronald Prins. ,,Wij moeten nu van Fransen of Engelsen horen dat een bedrijf in ons land gehackt is. Ik denk dat deze wet mogelijk maakt wat je diensten wil laten doen.” Hij vond de TIB juist een rem op wat de diensten kunnen. En die rem moet eraf, aldus Prins.

Ook Jan-Jaap Oerlemans, bijzonder hoogleraar Inlichtingen, vindt dat de diensten nu gehinderd worden. Volgens hem moeten we ‘accepteren en inzien’ dat onderschepping van grote hoeveelheden informatie ‘inherent ongericht van aard is’. Met andere woorden: als je de hooibaal niet doorzeeft, vind je de speld niet. ,,Het is een belangrijke taak van diensten om te ontdekken waar de dreiging vandaan komt en niet alleen informatie te verzamelen op basis van reeds bekende indicatoren van bekende targets.”

Noodzaak

Bart Jacobs, hoogleraar Security van de Radboud Universiteit vindt het al even noodzakelijk. ,,ASML is gestopt met leveren aan China, reken maar dat er duizenden mensen op gezet worden om die informatie toch te verkrijgen.” Hij vindt ook dat als er onschuldigen worden getapt, dit te billijken nevenschade is. ,,Niet-relevante gegevens dienen zo snel mogelijk te worden vernietigd.”

Bovenaan staat voor Jacobs: ,,De wet van 2018 was er op gericht de diensten toegang te geven tot de kabel. Maar daar is iets misgegaan, want in de praktijk kwam dat er niet.”

De toelichtingen van experts zijn de opening van de wetsbehandeling in de Tweede Kamer, later volgen er nog debatten over.

Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij, en abonneer je via Spotify of Apple:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze video’s over de politiek: