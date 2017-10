May smeekt EU-partners om steun bij diner met fazantsoep

Haar toespraak bracht een ‘nieuwe dynamiek’, zo oordeelde Europees toponderhandelaar Michel Barnier al snel, maar wat ze zei moest nog wel worden omgezet in concrete voorstellen. Dat is bijvoorbeeld op financieel terrein nog steeds niet gebeurd, vindt ook Mark Rutte. Hij riep May gisteravond op om dan in elk geval ‘een berekeningsmethode’ op tafel te leggen, als ze geen concreet bedrag kan plakken op de som die Londen Europa bij vertrek verschuldigd is voor aangegane verplichtingen. Maar ook daar wil May tot nu toe niet van weten.



De smeekbede van de Britse premier, tegen een achtergrond van machtige stromingen in haar eigen conservatieve partij die hard aan haar stoelpoten zagen, leidt niet tot een versoepeling in de opstelling van Europa. Die blijft: eerst ‘voldoende voortgang’ in de gesprekken over burgerrechten, boedelscheiding en de grens met Ierland, en pas daarna parallelle gesprekken over een toekomstig partnerschap.



Die ‘voldoende voortgang’ is er nu niet, en pas over twee maanden, op hun decembertop, evalueren de EU-leiders de situatie opnieuw. Hun enige piepkleine concessie is dat ze zich op voorstel van Raadsvoorzitter Donald Tusk intern gaan voorbereiden op gesprekken over een toekomstig partnerschap, maar vooralsnog zonder Londen.