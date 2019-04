Mazelenvirus rukt op in Nederland

Er zijn dit jaar tot nu toe meer gevallen van mazelen gemeld dan in de voorafgaande jaren. Dat schrijft staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer. Blokhuis wijt de toename aan uitbraken in diverse Europese landen.

Over heel Nederland zijn er in 2019 tot nu toe (begin april dus) vijftien patiënten gemeld. Voorgaande jaren werden er tien tot twintig patiënten over het hele jaar gemeld, laat de staatssecretaris weten. Mazelen is een zeer besmettelijke ziekte.

De meeste patiënten in Nederland hebben de ziekte in het buitenland opgelopen, soms besmetten zij vervolgens in ons land nog één of enkele onbeschermde personen. Het gaat daarbij niet alleen om kinderen, maar ook om volwassenen die niet beschermd zijn tegen mazelen.

Vaccinatie vanaf 1976

De vaccinatie tegen mazelen is vanaf 1976 opgenomen in het vaccinatieprogramma, dus een deel van de volwassenen is niet gevaccineerd.

Het RIVM heeft alle GGD's gewezen op de situatie in Europa. Ook de huisartsen zijn op de hoogte. Verder zal bij reizigersadvisering extra aandacht besteed worden aan vaccinatie tegen mazelen, om besmetting op reis te voorkomen.

De brief van de staatssecretaris ligt er omdat op een kinderdagverblijf in Den Haag bij zeker drie kinderen mazelen is geconstateerd. Een vierde kind is ook ziek, maar daarbij is mazelen nog niet bevestigd. Eén van de kinderen heeft de mazelen waarschijnlijk in het buitenland opgelopen en de andere kinderen besmet.

Privacy

Vanwege de privacy van de betrokken ouders en kinderen wil Blokhuis niet schetsen hoe de situatie rond de uitbraak van mazelen op dit kinderdagverblijf exact in elkaar zit. Eerder bleek al dat de besmette kinderen niet gevaccineerd waren en dat twee van hen wel voor vaccinatie in aanmerking kwamen.

Blokhuis: ,,Het is echter van belang om vast te stellen dat een dergelijke situatie ook heel goed mogelijk is als alle kinderen precies volgens schema zijn gevaccineerd. Op elk kinderdagverblijf zijn kinderen onder de 14 maanden die nog geen vaccinatie tegen mazelen hebben gehad en dus besmet kunnen worden.”

Zelfs bij een 100 procent dekkingsgraad is een dergelijke besmetting dus mogelijk, aldus de bewindsman op Volksgezondheid.