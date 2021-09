Medisch-ethische kwestie nog niet opgelost, waarschuwt Segers: ‘Onderhandeling moet nog starten’

Bij de ChristenUnie ligt het D66-plan voor de voltooid leven-wet uiterst gevoelig. Afgelopen week benadrukte Segers nog dat er ‘rode lijnen’ zijn als zijn partij een kabinet in stapt. D66 wil dat mensen ouder dan 75 een eind aan hun leven kunnen maken als ze dat willen. ,,Als ik voor mezelf kijk: stel we dragen verantwoordelijkheid in een kabinet, de wet voltooid leven wordt aangenomen en een week na invoering gaat de eerste spuit in een volstrekt gezond lichaam. Dat zou ik heel, heel moeilijk vinden.”