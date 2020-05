Meer misdrijven migranten, vooral door Algerijnen en Marokkanen

Dat blijkt uit gegevens die staatssecretaris Ankie Broekers-Knol naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.



Dat overzicht valt in twee delen uiteen. Het gaat om incidenten die binnen de muren van opvangcentra gebeurden (17.487 zaken), maar ook daarbuiten (4999). In beide gevallen is een stijging van het aantal zaken te zien: respectievelijk van 30 procent meer zaken in centra en 27 procent meer misdrijven daarbuiten waarbij een asielzoeker verdachte was.



De stijging van het aantal incidenten is opmerkelijk, omdat het aantal asielzoekers in de opvang de afgelopen vijf jaar juist daalde. Hadden in 2015 nog 47.700 asielzoekers een plek in verschillende opvangcentra, vorig jaar was dat aantal ongeveer 27.000.

Oorzaak

De toename komt vooral voort uit het feit dat er veel meer asielzoekers in de opvang zitten die weinig kans hebben op asiel. Het gaat om mensen uit zogenoemde ‘veilige landen’. Die maken nauwelijks kans op asiel, maar zijn ook nauwelijks uit te zetten. Het gaat om migranten uit onder meer Algerije, Marokko en Libië.

Ook worden incidenten anders en nauwgezetter geregistreerd. Daarnaast is een aantal opvanglocaties van het COA gesloten, waardoor de bezettingsgraad op die locaties is gestegen.

Het kabinet laat wel nog aanvullend onderzoek doen naar de stijgingen van het aantal incidenten om een ‘wetenschappelijke’ verklaring te krijgen.

Huisregels

Binnen de muren van de opvang gaat het vaak om het overtreden van de huisregels of ‘agressie en geweld’ tegen personen. Bijna in een derde van de gevallen gaat het om personen uit een ‘veilig land’. Marokkanen, Algerijnen en Nigerianen voeren het lijstje aan.

Het COA is beperkt in wat het kan doen, behalve het opleggen van extra regels en het inhouden van zakgeld. Dat laatste is in 2019 wel iets vaker gebeurd dan een jaar eerder: in 2018 werd dit 3226 keer gedaan, vorig jaar 3874 maal.

Volledig scherm Beeld: ministerie © Prive

Misdrijven

In totaal registreerde de politie in 2019 4999 misdrijven waarbij een vreemdeling verdachte was. Een jaar eerder was dat nog 3934 maal. Vooral het aantal ‘diefstallen zonder geweld’ steeg fors, net als zakkenrollerij en heling.

Net als een jaar eerder werden twee zaken van moord of doodslag gezien, naast 30 pogingen daartoe. Ook waren er iets meer zware mishandelingen (56), verkrachtingen (8) en gevallen van kinderporno (11).

Meer dan de helft (59 procent) van de verdachten kwam uit een ‘veilig land’. Algerijnen waren in liefst een kwart van alle misdrijven verdachte.

Straf

Bij de zaken die uiteindelijk voor een rechter werden gebracht, werden 1506 vreemdelingen schuldig verklaard. Dat is iets meer dan een jaar eerder. In ongeveer 30 gevallen werd van de vreemdelingen de verblijfsvergunning ingetrokken, 330 anderen moesten uit ons land vertrekken en maakten geen kans meer op een vergunning.

Volledig scherm Ankie Broekers-Knol, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, tijdens een vragenuur in de Tweede Kamer. © ANP

Knol

Staatssecretaris Knol zegt ‘stevige maatregelen’ te hebben genomen. ‘Waarvan we de effecten hopelijk volgend jaar terugzien in de cijfers’, schrijft ze. Volgens haar is de aanpak van criminele migranten ‘absolute topprioriteit’.

Zo zijn er zogeheten ketenmariniers aangesteld die toezien op een aanpak die lijkt op wat de politie doet, bijvoorbeeld met de top-100-aanpak in Amsterdam. De meest hardnekkige criminele asielzoekers worden op de huid gezeten, zo is het plan.

Daarnaast opende Knol een speciale opvanglocatie voor overlastgevende migranten in Hoogeveen. Belangrijk verschil ten opzichte van de vorige locaties is dat ze niet meer van het terrein af mogen zonder toestemming. Er is daar echter beperkt plek, namelijk voor 50 personen.