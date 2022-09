Meer politieke vraagtekens bij aanpassing transgenderwet: CDA ook kritisch

Ook het CDA kan het kabinetsplan niet steunen om de geslachtskeuze in het paspoort eenvoudiger te maken. Dat voor kinderen het expert-oordeel verdwijnt, vindt de partij onverteerbaar. Zo raakt een politieke meerderheid voor de wijziging van de wet verder uit zicht.

Na eerder al PVV, JA21, SGP en de ChristenUnie keert nu ook CDA zich tegen het plan in de huidige vorm, meldt Kamerlid Raymond Knops.

Vooral het plan dat 16-minners straks zonder deskundigen-oordeel het geslacht kunnen wijzigen, stuit het CDA tegen de borst. ,,Wie je bent en waarmee je je identificeert is iets heel persoonlijks. Als jonge mensen daarmee worstelen, moeten we hen niet alleen laten", meldt Knops. ,,Het CDA heeft meerdere bedenkingen over onderdelen van de wet. Het voorstel om het gesprek met een deskundige te schrappen, geeft vraagtekens. Jongeren komen soms op latere leeftijd tot andere inzichten, dit is iets heel persoonlijks. Er moeten waarborgen blijven.”

Een eindoordeel velt het CDA pas na het debat van vandaag en morgen, maar de partij voelt zich als coalitiepartij niet gebonden aan het plan van het kabinet-Rutte III. ,,We zijn geen stempelmachine.” Wel kan het CDA leven met verruiming van de regels voor volwassenen. De knip zou dan op 18 jaar moeten komen te liggen, in plaats van 16, zoals het kabinet nu voorstelt.

Na de kritiek van het CDA wankelt het plan om de transgenderwet te wijzigen nog meer. Coalitiepartij VVD heeft er vandaag uitgebreid over vergaderd in de fractie, maar wil niks melden over de uitkomst. Vandaag en morgen verdedigt minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind (D66) het voorstel.

Geen aparte verklaring meer nodig

Met de aanpassing van de Transgenderwet wil het kabinet een belangrijke horde wegnemen voor mensen die hun geslacht willen wijzigen in het paspoort. Als het plan doorgaat, kan iedereen vanaf 16 jaar straks bij de gemeente aangeven man of vrouw te zijn. Nu is voor de geslachtsverandering nog een aparte verklaring nodig van de arts.

Lisa van Ginneken (D66) in de Tweede Kamer tijdens het wekelijks vragenuur.

De Kamer is dus zwaar verdeeld over het voorstel. Voorstanders stellen dat critici zijn gaan twijfelen na ‘spookverhalen’ over mannen die zich voordoen als transgender en zo kleedkamers insluipen. Tegenstanders wijzen er juist op dat al te losse regels rond de sociale transitie kwetsbare jongeren te weinig beschermen tegen een ingrijpend medisch traject.

,,Als je het deskundigengesprek weghaalt, doe je afbreuk aan goede zorg die essentieel is voor deze groep’’, zei CU- Kamerlid Mirjam Bikker eerder tegen deze nieuwssite. ,,En als de rechter het goedkeurt, mogen kinderen onder de 16 straks ook van geslacht veranderen zonder gesprek. Terwijl 80 procent van de kinderen die zich melden bij de transgenderkliniek uiteindelijk níet voor transitie kiest.’’

Vóór de verruiming van de Transgenderwet zijn onder meer D66, GroenLinks en (hoogstwaarschijnlijk) ook Bij1, PvdD, PvdA en SP, al moeten sommigen daarover intern nog overleggen.

Franc Weerwind, D66-minister voor Rechtsbescherming, verdedigt vandaag in de Tweede Kamer de wet die de geslachtskeuze in het paspoort makkelijker maakt.

Dat D66 ook nog met een extra plan komt om kinderen jonger dan 16 hun geslachtsaanduiding te laten wijzigen zonder tussenkomst van de rechter, vinden diverse partijen te ver gaan. Daarbij wijzen ze op de vrees dat ‘sociale transitie’ ook de kans vergroot dat kinderen ‘in medische transitie willen’. In het huidige voorstel moeten tieners tussen 12 en 16 jaar een verzoek bij de rechtbank indienen.

Geen vrijbrief

De vraag naar transgenderzorg neemt al tijden fors toe. Het aantal aanmeldingen voor psychologische zorg steeg in een jaar tijd met ruim 20 procent, ook stonden 747 mensen op de wachtlijst voor een intake voor de chirurgische ingreep.

Diverse experts vinden de wetswijziging wel een goed plan: ,,Het is bij deze groep heel duidelijk dat ze die stap willen zetten. Ze doen dat niet zomaar”, zegt Annelijn Wensing-Kruger, voorzitter Kennis- en Zorgcentrum Genderdysforie en zelf psycholoog in Amsterdam UMC.

En dan nog, het wijzigen van het geslacht op het paspoort betekent geen vrijbrief voor een medische geslachtsverandering: ,,Het is niet alsof mensen voor de grap hun identiteit wijzigen. Dit is heftige problematiek. De meeste mensen die zo’n verklaring aanvragen, zitten al in een traject bij een genderkliniek”, stelt Martine de Vries, kinderarts op de genderpoli van het LUMC en ethicus.

Lisa van Ginneken (D66), het eerste openlijke transgender Kamerlid van Nederland, hoopt dat het ‘nuchtere en gezonde verstand overwint bij de twijfelende partijen en dat zij voorstemmen. ,,Men gaat twijfelen door angstbeelden over vrouwenkleedkamers. Maar die zijn niet reëel. Wij zeggen: laat transgendermensen, ook kinderen, net als iedereen het recht hebben om te beslissen over je leven. Zonder tussenkomst van een psycholoog of rechter.”

