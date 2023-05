Meerderheid gloort voor Pensioenwet: jaar uitstel voor overgang naar nieuw pensioenstelsel

Wel is Schouten dus bereid de deadline met een jaar te verschuiven. Tegelijkertijd zet zij de deur naar verder uitstel op een kier. Schouten belooft dat ze de ‘vinger aan de pols zal houden’ en op bepaalde momenten zal kijken of verder uitstel van de deadline toch noodzakelijk blijkt. Specifiek zal een nog aan te wijzen regeringscommissaris daarop toezien. Het CDA had om de aanstelling van zo’n commissaris gevraagd.

Het kabinet kan in de Eerste Kamer niet op voorhand op een meerderheid rekenen. Daarom wordt steun gezocht bij PvdA, GroenLinks en SGP. Deze partijen stemden ook in de Tweede Kamer in met het voorstel, waardoor de pensioenen voor 10 miljoen Nederlanders veranderen. Belangrijkste verandering is dat pensioenen minder zeker worden en daardoor eerder omhoog kunnen. Keerzijde is wel dat er eerder kan worden gekort in slechte tijden.