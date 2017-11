Meerderheid Kamer wil uniformregels politie niet wijzigen

,,Zeker niet,’’ zegt Kamerlid Arno Rutte van regeringspartij VVD. ,,Het is maar goed dat dit college geen bindende adviezen geeft. Een uniform is ervoor bedoeld de neutraliteit van de overheid uit te stralen. Religieuze kenmerken doen daar afbreuk aan. Zoals agenten ook geen SP-button of een ADO-sjaal mogen dragen. Dat zou het vertrouwen van de burger in de onafhankelijkheid van agenten ondergraven.’’

De VVD krijgt bijval van coalitiegenoot CDA. ,,We gaan de uitspraak bestuderen, maar vooralsnog zijn we nog steeds van mening dat politiemedewerkers er neutraal moeten uitzien en dat religieuze uitingen dat verhinderen", zegt CDA-Kamerlid Chris van Dam.

PVV-leider Geert Wilders noemt de uitspraak ‘waanzin’. ,,Verbieden die islamitische hoofddoek! En afschaffen dat College voor de Rechten van de Hoofddoek.’’

Duidelijkheid

Volgens SP’er Ronald van Raak moet het politie-uniform ‘gelijkheid en duidelijkheid’ uitstralen. ,,Dat moeten we niet veranderen. Wanneer een agent contact heeft met burgers moet blijven gelden: het zelfde uniform voor iedereen. Het is alleen de vraag of de Rotterdamse agente direct contact heeft met burgers, omdat ze via video aangiftes opneemt. Die discussie moet vooral intern binnen de politie worden gevoerd.’’