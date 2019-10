Meeste Nederlanders leggen donorkeuze (nog) niet vast, vooral Flevolanders willen organen niet afstaan

Volgens minister Bruno Bruins (Volksgezondheid) is een half miljoen nieuwe registraties mooi, maar niet genoeg. Vanaf 1 juli volgend jaar wordt de donorwet van kracht. Dan wordt bij iedereen die zijn keuze niet heeft laten vastleggen, automatisch ervan uitgegaan dat hij of zij er geen bezwaar tegen heeft om donor te zijn.

Persoonlijke afweging

Komende week start een nieuwe landelijke campagne om mensen over te halen hun keuze vast te leggen. Dat kan op donorregister.nl. ,,1 juli 2020 komt steeds dichterbij’’, aldus Bruins. ,,Er zijn nu dagelijks situaties waarbij nabestaanden bij plotseling overlijden van een naaste niet weten of iemand organen wil afstaan. Of je wel of geen toestemming geeft, is een persoonlijke afweging. Maar het is wel belangrijk dat iedereen erover nadenkt en de keuze invult.’’