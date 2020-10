‘Meeste partijen willen compensatie voor studenten die onder leenstelsel vallen’

Dat er in de Tweede Kamer inmiddels een meerderheid is voor afschaffing van het leenstelsel en herinvoering van studiefinanciering was bekend, maar nu blijken de meeste partijen ook de (oud)studenten die onder het leenstelsel vallen extra te willen compenseren. Dat meldt NOS op 3 na een rondgang.

Het leenstelsel werd in 2015 ingevoerd. Het stelsel was bedoeld om meer geld in onderwijskwaliteit te kunnen investeren. Ook speelde de gedachte mee dat de stratenmaker niet zou hoeven meebetalen aan de studie van de tandarts. Inmiddels heeft de Tweede Kamer zich ertegen gekeerd. De steun voor het leenstelsel verdween na aanhoudende berichten over leenangst en een hogere studiedruk voor studenten.

De vraag is wat er na de verkiezingen zal gebeuren en hoe de partijen de compensatie zien van studenten die onder het leenstelsel vallen. Daarin verschillen zij van mening. D66 ziet wel wat in het plan om de studenten studievouchers uit te betalen of korting te geven op hun studieschuld, meldt NOS op 3. Ook bij de PVV en de SGP kunnen de vouchers op sympathie rekenen.

De partijen SP, FvD en Denk zouden de studenten die onder het leenstelsel vallen (minimaal) de basisbeurs helemaal terug willen betalen, voor de tijd die ze gestudeerd hebben. CDA, 50Plus en CU willen ook compensatie, zonder nu te (kunnen of willen) zeggen hoe die eruit moet zien. Voor de CU geldt dat de partij later deze maand de plannen voor een bredere belastinghervorming naar buiten brengt.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

In het verkiezingsprogramma sprak de PvdA, de initiator van het leenstelsel, eerder al over rigoureuze ingrepen in het stelsel. Niet alleen de basisbeurs keert daarin terug: de investeringen in het hoger onderwijs en de ruimere aanvullende beurs blijven overeind. Ook zou de generatie studenten die geen basisbeurs ontving ‘compensatie’ moeten krijgen. Dit alles wordt betaald uit ‘een progressiever belastingstelsel, met een toptarief van 60 procent voor de hoogste inkomens’.

GroenLinks neemt de compensatie mee in de plannen van een ‘startkapitaal’ van 10.000 euro voor 18-jarigen.

Ook in augustus werd er nog gedemonstreerd tegen het leenstelsel:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.