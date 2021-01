Meneer Kwint, waar is uw jasje? ‘Waar ik woon denkt men bij een blauw pak meteen aan de deurwaarder’

Tussen alle donkerblauwe maatpakken vallen de stoere looks van Peter Kwint onmiddellijk op. Met spijkerbroeken, zwarte T-shirts en sneakers heeft hij op het eerste gezicht meer weg van een rocker dan van een doorsnee kamerlid. Tijdens een onderwijsdebat in april 2018 spreekt de Kamervoorzitter hem er dan ook op aan: “Meneer Kwint, waar is uw jasje?” De vraag wordt met gelach en een grapje beantwoord, maar uit de diverse publieksonderzoeken die volgen blijkt wel dat de voorkeur in ons land wel degelijk uitgaat naar een politicus mét jasje. Voor Kwint geen reden om eens flink te gaan shoppen. Kwint: “Achter mijn kleding zit geen doordachte marketingtruc. Dit is hoe ik me al jaren kleed, ik voel me hier prettig bij. Ik wil er zelf niet per se iets mee communiceren, maar de omgeving kan dat wel zo zien. Zo krijg ik regelmatig een berichtje in de trant van: Hé, dankzij jou komt de politiek dichterbij. Ik herken me er meer in.” Dat is een mooi bijkomend voordeel. Tegelijkertijd krijg ik ook e-mails van kritische kiezers. Maar als we er dan na een respectvol gesprek niet uitkomen, geef ik wel aan dat ze de volgende keer dan maar moeten stemmen op iemand in een blauw pak.”