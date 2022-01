Met de rug tegen de muur neemt kabinet ‘een risico’

,,We zijn er echt nog lang niet. Het is nooit een griepje geweest en dat is het nu ook nog niet.’’ Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) benadrukt het met klem. Het kabinet neemt ‘een risico’ door nu de horeca, bioscopen en voetbalstadions open te gooien. Zelfs met de strenge voorwaarden waaronder dat gebeurt, zal het aantal besmettingen fors oplopen.



Kuipers schetst geen vrolijk beeld van de komende weken. Nu al is het aantal besmettingen ‘torenhoog’. ,,En dat worden er alleen maar meer.’’ Dat betekent dat huisartsen en andere werknemers in de zorg hun borst weer nat kunnen maken. Kuipers wijst naar landen als Frankrijk, België en Denemarken waar het aantal besmettingen hoger ligt dan hier en er ook meer mensen in het ziekenhuis liggen dan bij ons. ,,Dat gaat hier ook gebeuren.’’ Want ja, van de huidige omikronvariant word je veel minder ziek dan van vorige coronavarianten. Maar met zo enorm veel besmettingen als nu (gisteren weer 65.000 nieuwe erbij, vandaag ruim 54.000) worden er nog steeds veel mensen ziek.



In het slechtste geval komen volgens het RIVM met deze versoepelingen weer net zoveel mensen met corona in het ziekenhuis als in december, toen er dagelijks ongeveer vijftig nieuwe patiënten op de intensive care belandden. Allerlei operaties werden uitgesteld omdat ‘code zwart’ dreigde. In het nieuwste advies van het Outbreak Management Team (OMT) waarschuwen de experts voor 4500 (nu 880) bezette bedden op verpleegafdelingen en 700 tot 800 op de ic’s (nu 260).