Met de soap die zich nu voltrekt, lijkt het lot van ‘ruziepartij’ 50Plus bezegeld

Nieuwe Kamerleden vol verwonde­ring: 'Dit is theater’

26 april De 59 nieuwe Tweede Kamerleden hebben hun eerste weken achter de rug. De verwondering is groot. Het informatiebombardement is ‘overweldigend’. Die blauwe stoel zit ‘niet lekker’ en het Kamerpersoneel is voorkomend. En vooral: ,,Dit is theater!’’