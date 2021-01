Met vertrek Hiddema krijgt Baudet weer ‘een klap’ te verduren

reconstructie Het FvD-diner van minuut tot minuut: boven de kreeft begint Thierry te schreeuwen

10 december Tijdens een dinertje in een bedrijfspand bij Tiel barstte de bom in de partijtop van Forum voor Democratie. Het was de aanleiding voor een ongekende oorlog binnen de partij. Een reconstructie. ,,Thierry, doe niet zo boos, ik houd ook van Rammstein.”