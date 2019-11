Milieuclubs ontevreden: ‘hooguit een ministapje richting oplossing’

Langzamer rijden om de bouw van woningbouw mogelijk te maken: juridisch kan zo'n uitruil niet, stelt Vollenbroek. ,,Want de natuur is al overbelast met stikstof. Het kabinet maakt weer dezelfde fouten als waarop het Programma Aanpak Stikstof is gesneuveld. Kennelijk zijn hier geen lessen uit getrokken. Het is maar te hopen dat niemand hiertegen gaat procederen, want dan heeft het kabinet een probleem.’’

In totaal leveren de vandaag aangekondigde maatregelen een stikstofreductie op van slechts enkele mollen per hectare, becijferde Mobilisation. ,,Op veel plaatsen moet de stikstofdepositie echter met 500 tot 800 mol per hectare per jaar omlaag. Dit is dus hooguit een voorzichtig ministapje richting de oplossing.’’

Maximumsnelheid

Het alleen overdag verlagen van de maximumsnelheid is volgens Mobilisation een gemiste kans. ,,Ook 's nachts stoten voertuigen stikstof uit en belasten ze onze gezondheid en verzuren onze natuurgebieden.’’

Volgens Milieudefensie is de snelheidsverlaging een goed begin, maar voor de rest is de organisatie niet tevreden over de stikstofmaatregelen van het kabinet. Ook Greenpeace is kritisch: ,,Het zelfverklaarde groenste kabinet ooit, laat zijn ware gezicht zien.’’

Quote Met dit pakket neemt het kabinet onnodige risico’s voor het behoud van de natuur en banen in woningbouw Milieudefensie ,,Het kabinet kiest weer voor meer asfalt, bijvoorbeeld op de ring Utrecht bij Amelisweerd. Dat is slecht voor de natuur en daar wordt het verkeer ook niet duurzamer, veiliger, gezonder en goedkoper van’’, vindt Milieudefensie, dat stelt dat het kabinet zich rijk rekent met het invoeren van enzymen in veevoer. ,,Dat is goed voor DSM, maar helpt boeren niet richting kringlooplandbouw. Met dit pakket neemt het kabinet onnodige risico’s voor het behoud van de natuur en banen in woningbouw.’’



Volgens Greenpeace kiest het kabinet ervoor ‘het mes in de natuur te zetten’. ,,Dat is het begin van het einde van natuurbescherming. Het kabinet zou voor natuur moeten gaan staan en stikstofuitstoot bij de bron aanpakken’’, aldus de milieugroepering. ,,Dat betekent inzetten op een omslag naar ecologische landbouw met minder dieren. Het kabinet kan direct aan de slag met verplichte weidegang voor koeien en de import van soja voor veevoer drastisch verminderen.’’

Petitie

GroenLinks is een petitie begonnen tegen het samenvoegen van natuurgebieden, waardoor daar meer stikstof mag neerdalen. De partij spreekt van het schrappen van de beschermde status van natuurgebieden. ,,Dit is een regelrechte aanval op onze kwetsbare natuur. Onze natuur, de bossen, duinen en heides, wordt ingewisseld voor het uitbreiden van vliegvelden, bedrijventerreinen en de intensieve veehouderij’’, is op de website van de petitie te lezen.

GroenLinksleider Jesse Klaver noemt de maatregelen van het kabinet ‘veel te laat’ en ‘veel te weinig’ om de stikstofcrisis op te lossen.

Ook de zogenoemde constructieve oppositiepartijen, die vaak meestemmen met het kabinet, zijn kritisch. De SGP ‘plaatst grote vraagtekens’ bij de ingrepen. ,,Goed om de maximumsnelheid in de buurt van Natura 2000 natuurgebieden te verlagen, dat kan echt wat opleveren. Maar waarom moet dat meteen in het hele land?’’, vraagt Kamerlid Chris Stoffer van de christelijke SGP zich af.

Noodmaatregelen

De kleine partij steunt het kabinet over het algemeen vaak, maar is uiterst kritisch op de noodmaatregelen die het kabinet neemt. Zo gaat het om ingrepen bij de landbouw. ,,De SGP wil hier dwars voor gaan liggen.’’ De partij heeft een grote boerenachterban.

Oud-VVD-Kamerlid Wybren van Haga vindt de maatregelen ‘onzinnig’, maar hij zal wel zijn steun uitspreken. Voor Van Haga, die begin oktober de VVD-fractie werd uitgezet, is het vooral pijnlijk dat deze maatregelen genomen moeten worden. ,,Wie heeft zo zitten slapen? We hadden veel eerder moeten ingrijpen’’, zegt de liberaal. Hij is uiterst kritisch op de maatregelen, maar ‘we leven nou eenmaal in een juridische werkelijkheid dat we dit nu moeten doen’. Hij verwijst naar de uitspraak van de Raad van State over stikstof.