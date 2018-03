Militair mag weer in uniform over straat

Eén van de speerpunten in dit plan voor de toekomst is dat de krijgsmacht weer meer zichtbaar moet worden. ,,Het leger heeft de taak om ons koninkrijk en haar bondgenoten te beschermen. Dan is het ook belangrijk dat je herkenbaar en aanspreekbaar bent’’, zegt Bijleveld.



De minister en haar staatssecretaris Barbara Visser willen daarmee tegemoet komen aan de uitdrukkelijke wens van militairen. Maar het moet ook moet bijdragen aan het wegwerken van een groot personeelstekort, zeggen zij in een uitgebreid interview met deze krant dat morgen verschijnt. ,,We moeten heel veel nieuwe mensen werven en dan is het belangrijk dat je laat zien wat militairen doen. Dat mensen hen op straat gewoon kunnen aanspreken als ze meer over hun vak willen weten.’’