Miljarden schade door groeiende files

Maar het duurt jaren voordat grote asfaltprojecten klaar zijn. Tot en met 2022 komen er op het hoofdwegennet relatief minder kilometers aan extra rijstroken bij dan in de afgelopen jaren. Dus blijven de files en kosten voorlopig toenemen, is de sombere conclusie. Pas ontwikkelingen als zelfrijdend vervoer kunnen daar volgens experts in de verdere toekomst echt verandering in brengen.



In Nederland werd volgens het KiM afgelopen jaar ongeveer 60 procent van alle reizigerskilometers per auto afgelegd. Ook werd bijna de helft van de vrijetijdsritten met de wagen gemaakt. De trein nam 13 procent van alle reizigerskilometers voor zijn rekening en de fiets 8 procent.



Opvallend is nog dat de elektrisch fiets steeds populairder wordt bij jongeren. In 2013 namen mensen tussen de 12 en 49 jaar nog 16 procent van alle op een elektrische fiets afgelegde kilometers voor hun rekening en in 2016 lag hun aandeel al op 19 procent. Met de elektrische fiets worden vooral toertochten gemaakt, maar de afgelopen jaren werd het snelle rijwiel ook steeds vaker gebruikt voor werkritten.