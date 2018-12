Minder subsidie naar duurzame energie

Hennis waarschuwt Trump: IS niet verslagen

9:58 De nieuwe VN-gezant in Irak, oud-minister Jeanine Hennis, waarschuwt dat Islamitische Staat (IS) nog niet is verslagen. De Amerikaanse president Donald Trump verraste vorige week vriend en vijand door de overwinning uit te roepen op de terreurgroep in Syrië. Hij kondigde daarop aan dat hij de troepen naar Amerika terughaalt.