Minder wanbetalers zorgpremie

VVD bindt alweer in over het bestraffen van redden migrant op zee

12:27 De coalitiepartijen van het kabinet Rutte III zijn ernstig verdeeld over een plan van de VVD om het redden van migranten op zee strafbaar te maken. Maar crisis is het bepaald niet: de VVD bindt alweer in en ChristenUnie en D66 zien vooral een ‘luchtballonnetje’.