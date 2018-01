Minister: Alleen meer vluchten vanaf Lelystad als laagvliegen stopt

De opening van vliegveld Lelystad in april 2019 staat de laatste maanden op losse schroeven door onbetrouwbare cijfers en rapporten. Daarnaast werd niet lang geleden plotseling duidelijk dat de eerste jaren niet alleen bij start en landing met lage aanvliegroutes zal worden gevlogen, waardoor omwonenden veel hinder zullen ondervinden. Dat heeft iedereen verrast en de politiek op stelten gezet.



Volgende maand komt er een kloppende milieu-effectrapportage (mer) over de nieuwe luchthaven, heeft minister Van Nieuwenhuizen eerder toegezegd. Pas dan kan ze beslissen over de openingsdatum. De Kamer wacht daar nu op, maar verschillende partijen vragen zich wel af met welke vliegroutes en hoogtes er dan wordt gerekend. Er is namelijk een herindeling van het overvolle luchtruim nodig en die zal pas in 2023 helemaal klaar zijn.



Over een jaar of twee ligt er waarschijnlijk wel een voorlopig plan. Het is echt een belangrijke voorwaarde voor de overheid bij de geplande herziening dat langdurig lage vliegroutes dan tot het verleden behoren, aldus de VVD-bewindsvrouw. Pas als de herziening wat dat betreft rond is, zal het aantal vliegbewegingen volgens haar kunnen toenemen vanaf de 10.000 bewegingen per jaar die voorlopig gelden.