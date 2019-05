Minister Blok: geschokt door vreselijke afloop Ewold Horn

Geert Wilders tijdelijk geschorst op Twitter

10:39 PVV-voorman Geert Wilders is vandaag tijdelijk geblokkeerd geweest door Twitter. Aanleiding hiervoor was een Tweet waarin Wilders fel uithaalde naar D66-voorman Rob Jetten. Die sprak zich uit tegen antisemitisme en betoogde dat we daar samen tegen moeten opstaan.