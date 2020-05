Minister Blok: ‘Vraag je goed af of je in onzekere coronawereld wel op reis wilt’

Nederlanders die snakken naar een vakantie in het buitenland moeten zich ‘goed afvragen of zij met de huidige onzekerheid wel op reis willen gaan’. Dat zegt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken. Volgens hem zullen er vanwege het coronavirus nog lange tijd ‘heel indringend rode letters’ bij de reisadviezen staan.

Met de boodschap wordt, zodra de grenzen van bijvoorbeeld onze buurlanden weer open gaan, gewaarschuwd dat de situatie in landen snel kan veranderen. ,,Ook als de situatie qua besmettingen onder controle lijkt, kan het zijn dat de stand van de gezondheidszorg reizen nog niet toestaat”, zei Blok vandaag in een Kamerdebat.

Mondkapje in Thalys

De VVD-bewindsman reageerde daarmee op vragen van D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma die vroeg om Europese coördinatie bij het opstarten van het reisverkeer en die wilde dat bij de reisadviezen van Buitenlandse Zaken een extra ‘reisgids’ wordt gemaakt waar per land de lokale regels over het coronavirus in staan. ,,Moet ik nou wel of niet een mondkapje op in de Thalys? Dat willen mensen graag weten.”

Blok erkende dat er een grote behoefte is aan informatie bij de reizigers. ,,Dat zien we nu al aan de toename van het aantal geraadpleegde reisadviezen.” Maar, zo waarschuwde hij, de informatie kan snel veranderen en is per land verschillend. Een extra toelichting per land ziet de minister daarom niet zitten. Wel overlegt hij met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over de situaties in andere landen.



Nu geldt voor de hele wereld een ‘oranje’ reisadvies, wat betekent dat alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan. Landen als Frankrijk, Spanje, Griekenland en Italië hopen komende maand of begin juli de grenzen voor toeristen weer te kunnen openen.

Per land verschillen

Nederland probeert ‘zoveel mogelijk te coördineren met onze buurlanden’, Blok voerde daarover vorige week nog een overleg met zijn ambtsgenoten. ,,Ideaal zou het zijn als we gelijktijdig gelijksoortige maatregelen zouden nemen, maar de gezondheidssituatie is leidend. Het zou kunnen dat er per land of per regio verschillen blijven. Dat zie je nu al aan het Verenigd Koninkrijk, dat nog dieper in de crisisfase zit dan andere landen.”

Blok zei te begrijpen dat de vakantie ‘een belangrijk moment is voor gezinnen’. ,,Altijd al, maar vooral als je een tijd opgesloten hebt gezeten. Het is mijn ambitie om ook snel tegen mensen te kunnen zeggen dat ze weer op vakantie kunnen. Maar helemaal vrij reizen naar alle landen zonder zorgen, daar zal voorlopig geen sprake van zijn.”

Tirol

Volgens D66-Kamerlid Sjoerdsma moet Nederland ook met andere Europese landen nadenken over wat ze doen als er een coronabrandhaard ontstaat op een populaire vakantiebestemming. ,,Zoals in maart in Tirol gebeurde. We moeten snel ingrijpen bij zo’n uitbraak.” Blok noemde dat juist een probleem. ,,Als mensen toch besmet terugkomen, hoe gaan we daar mee om?” Ook daarover overlegt het kabinet met het RIVM.

Blok wil ‘snel’ duidelijkheid verschaffen over of vakanties deze zomer weer mogelijk zijn. Premier Mark Rutte riep mensen gisteren al op hun vakantie uit te stellen als zij niet afhankelijk zijn van de schoolvakanties. Daarmee hoopt hij de drukte te kunnen spreiden.