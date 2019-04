Minister Blok wil uitstel brexit: ‘No deal moet voorkomen worden’

Het is volgens Blok in het belang van Nederland om een harde of no deal-brexit te voorkomen. ,,Als daarvoor meer tijd nodig is, dan moeten we die geven’’, zegt hij een dag voordat de regeringsleiders in Brussel moeten beslissen over het verzoek tot uitstel van de Britse premier Theresa May tot 30 juni. Die tijd zou nodig zijn om een oplossing te vinden voor de impasse rond de brexit.



,,Ik hoop echt dat de Britten een oplossing vinden’’, aldus Blok, die benadrukt dat uitstel alleen op tafel ligt als Groot-Brittannië duidelijkheid verschaft over de plannen rond de uittreding uit de EU. ,,We hopen op een specifiek plan.’’